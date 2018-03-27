Nallıhan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Arif Karameşe'nin kullandığı 52 RC 114 plakalı otomobil, Beypazarı'ndan Nallıhan'a gitmekte olan Ahmet Gökçe yönetimindeki 06 BB 4092 plakalı hafif ticari araçla D 140 kara yolunda çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte, otomobilde bulunan Ayten Karameşe, Birsel Bülbül, Kudret Aksu ile hafif ticari araçta bulunan Hatice Gökçe yaralandı.
Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arif Karameşe ile eşi Ayten Karameşe, Ankara'ya sevk edildi.