Nallıhan'da trafik kazası; 1 yaralı

Nallıhan'da trafik kazası; 1 yaralı

Ankara'nın Çayırhan ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Nallıhan'da trafik kazası; 1 yaralı

Ankara'nın Çayırhan ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çayırhan-Nallıhan karayolu güzergahında 06 BGD 531 plakalı araç ile 06 DT 9372 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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