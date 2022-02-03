Nallıhan'da trafik denetimi yapıldı

Nallıhan ilçesinde polis ekiplerince Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) üzerinden trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde, yoğun olarak kullanılan cadde ve kavşaklarda kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve yaya önceliği gibi konular kontrol edildi.

Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Denetimlerde vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamanın amaçlandığı belirtildi.