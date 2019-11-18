Nallıhan'da TOKİ konutları sahiplerine teslim edilecek

18.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:48

Nallıhan ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan konutlar sahiplerine teslim edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde yapımı tamamlanan 5 bloktan oluşun 2+1 96 konutun anahtarları, 22 Kasım'a kadar hak sahiplerine verilecek.

Belediye, konutların teslim tarihini ve DASK poliçe bilgilerini SMS yoluyla hak sahiplerine ulaştırdı.

Kaynak: AA