Nallıhan'da tefecilik iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler

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Nallıhan'da tefecilik iddiasıyla 2 kişi yakalandı

AA, Taner Demir - Güncel
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Nallıhan'da tefecilik iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

NALLIHAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş senede imza attırdıkları mağdurları tehdit ederek icraya verdikleri tespit edilen 2 kişinin evlerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile mağdurlara ait senetler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.?

AA / Taner Demir - Güncel

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Nallıhan, Ankara, Güncel, Haberler

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