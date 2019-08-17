Nallıhan'da tarlaları ve yolları sel bastı

17.08.2019 20:35

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kuvvetli yağış, tarlalarda ve yollarda sele neden oldu.

Nallıhan ilçesinde 16.00 sularında aniden başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Etkili yağmurdan dolayı Nallıhan'ın Kabaca köyünde yollar ve tarlaları su basarken bazı ürünler de zarar gördü. Köy halkı, yaşanan sel olayı sonrasında evlerine sel sularının girmediği için şanslı olduklarını dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA