Nallıhan'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor Nallıhan'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

Nallıhan'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yapılan açıklamada, PTT'den düzenli merkezi yardım alan kişilere yönelik yapılan yardım miktarlarının Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Vefa Destek Grupları tarafından, emniyet ve jandarma gözetiminde evlerinde kendilerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, bin lira yardımın, iki gündür Vefa Destek grupları tarafından evlerine kadar götürülerek, kendilerine teslim edildiği ve toplamda 490 kişiye ulaşıldığı belirtildi.

Kaynak: AA