Nallıhan'da Solta Boğazında kamyonet takla attı: 2 yaralı Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan Ankara Karayolu üzerinde Solta Boğazı'nda virajı alamayan 06 GA 5083 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar Beypazarı devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA