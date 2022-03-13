Nallıhan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nallıhan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

AA - Taner Demir - Güncel
 - Güncelleme:
Nallıhan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

NALLIHAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü ilçede, Aliağa Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'ndaki havuz ve fıskiye buz tuttu.

Park çevresinde yiyecek arayan güvercinlerin buz tutmuş havuz üzerindeki görüntüleri dikkati çekti.

AA / Taner Demir - Güncel

Nallıhan, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title