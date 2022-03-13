Nallıhan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
AA - Taner Demir - Güncel
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.
NALLIHAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü ilçede, Aliağa Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'ndaki havuz ve fıskiye buz tuttu.
Park çevresinde yiyecek arayan güvercinlerin buz tutmuş havuz üzerindeki görüntüleri dikkati çekti.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Taner Demir - Güncel