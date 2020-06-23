Nallıhan'da sel yaraları sarılıyor
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Nallıhan'da sel yaraları sarılıyor

Nallıhan'da sel yaraları sarılıyor Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir haftadır etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu nedeniyle selden etkilenen yerlerde afet temizleme çalışmaları başladı.

23.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:42

Nallıhan'da sel yaraları sarılıyor

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir haftadır etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu nedeniyle selden etkilenen yerlerde afet temizleme çalışmaları başladı.

Sel sularının yollara taşıdığı taş, çamur, odun gibi molozlar temizlenerek, yollar düzenleniyor. Köylere ulaşımı sağlayan yolların açılmasıyla Nallıhan'a ulaşım normale dönmeye başladı. Belediye ekipleri selden zarar gören alanlarda temiz çalışmaları başlattı.

Nallıhan'da sel yaraları sarılıyor

Kaynak: İHA

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