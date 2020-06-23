Nallıhan'da sel yaraları sarılıyor
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir haftadır etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu nedeniyle selden etkilenen yerlerde afet temizleme çalışmaları başladı.
23.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:25
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir haftadır etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu nedeniyle selden etkilenen yerlerde afet temizleme çalışmaları başladı.
Sel sularının yollara taşıdığı taş, çamur, odun gibi molozlar temizlenerek, yollar düzenleniyor. Köylere ulaşımı sağlayan yolların açılmasıyla Nallıhan'a ulaşım normale dönmeye başladı. Belediye ekipleri selden zarar gören alanlarda temiz çalışmaları başlattı. - ANKARA
Kaynak: İHA