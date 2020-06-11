Nallıhan'da sel Ömerşeyhler Yaylası'nı vurdu
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Nallıhan'da sel Ömerşeyhler Yaylası'nı vurdu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Ömeyşehler Yaylası'nda sele neden oldu.

Nallıhan'da sel Ömerşeyhler Yaylası'nı vurdu
11.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:02

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Ömeyşehler Yaylası'nda sele neden oldu.

Son günlerde etkili olan yağışlar Nallıhan'ı etkilemeye devam ediyor. Nallıhan'da akşamüzeri aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı sonrası sel yaşandı. Sel, dağlardaki taşları ve yol kenarlarındaki toprakları sürükleyerek yolları kapattı.

Yaşanan sel felaketinden ekili araziler de zarar gördü. Nallıhan'da metrekare başına 15 kilo yağış düşmesi sonrasında hayat durma noktasına geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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