Nallıhan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
30.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:40
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Beypazarı yönünden Nallıhan'ın Çayırhan Mahallesi istikametine giden İrfan Çakır idaresindeki 53 AV 412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakır, buradaki ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Kaynak: AA