Nallıhan'da sahte içki üretenlere yönelik operasyon
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nasuhpaşa Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan T.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri