Nallıhan'da sahte içki üretenlere yönelik operasyon - Haberler
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Nallıhan'da sahte içki üretenlere yönelik operasyon

Nallıhan'da sahte içki üretenlere yönelik operasyon
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nasuhpaşa Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan T.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Nallıhan, Ankara, Güncel, Haber

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