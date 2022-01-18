Nallıhan'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Nallıhan'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Nallıhan'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nasuhpaşa Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı ihbar edilen eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, sahte içki ile alkollü içecek yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, şüpheli T.Y. gözaltına alındı.

Yetkililer, ilçe genelinde sahte içki üretimi ve satışıyla mücadele kapsamında, halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Nallıhan, Ankara, Güncel, Haber

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