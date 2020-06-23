Nallıhan'da, sağanak yolları kapattı
Nallıhan'da, sağanak yolları kapattı ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle, su basan yollar araç geçişine kapandı.
23.06.2020 00:48 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:52
Nallıhan'da, sağanak yolları kapattı
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle, su basan yollar araç geçişine kapandı.
Nallıhan'da, öğleden sonra başlayan yağmur, kısa sürede şiddetlenerek sağanağa döndü. Bir süre etkili olan sağanak nedeniyle, ilçedeki bazı yolar dere yatağına döndü. Trafiğe kapatılan yollarda Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tahliye çalışması yaptı.
Kaynak: DHA