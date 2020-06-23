Nallıhan'da, sağanak yolları kapattı ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle, su basan yollar araç geçişine kapandı.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle, su basan yollar araç geçişine kapandı.

Nallıhan'da, öğleden sonra başlayan yağmur, kısa sürede şiddetlenerek sağanağa dönüştü. Bir süre etkili olan sağanak nedeniyle, ilçedeki bazı yolar dere yatağına döndü. Trafiğe kapatılan yollarda Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Görüntü dökümü:

Kapanan yoldan görüntü

Tahliye çalışması

Haber: Hasan OLUM/NALLIHAN (Ankara),

Kaynak: DHA