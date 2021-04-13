Nallıhan'da ramazan boyunca yemekler eve teslim edilecek
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Nallıhan'da ramazan boyunca yemekler eve teslim edilecek

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Nallıhan'da ramazan boyunca yemekler eve teslim edilecek

Nallıhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle toplu iftar yemeklerinin iptal edilmesi üzerine, yemek servislerini evlere yapacağını bildirdi.

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Nallıhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle toplu iftar yemeklerinin iptal edilmesi üzerine, yemek servislerini evlere yapacağını bildirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, ilçe genelinde toplu yemeklerin iptal edildiğini ve yemek servislerini evlere yapacaklarını söyledi.

Ramazan ayı münasebetiyle belediye tarafından pişirilen yemeklerin görevliler vasıtasıyla iftardan öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Selvi, "Ramazan boyunca günlük 3 çeşit yemek çıkacak. Yemekleri sefertasları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar götürerek teslim edeceğiz. Ramazan ayı boyunca vatandaşın evine sıcak çorba ve AŞ ulaştıracağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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