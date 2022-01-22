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Nallıhan'da polis ekiplerinden denetim

Nallıhan'da polis ekiplerinden denetim
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde polis ekipleri uygulama yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde polis ekipleri uygulama yaptı.

Halkın huzur ve güvenini sağlamaya yönelik "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Kamuya açık yerlerde ve belirli güzergahlardaki yollarda gerçekleştirilen uygulama herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Nallıhan, Ankara, Polis, Güncel, Haber

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