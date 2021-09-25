Nallıhan'da planlı elektrik kesintisi uygulanacak
Nallıhan ilçe merkezinin taşra mahallelerinden Osmanköy mahallesine yarın enerji verilemeyecek.
Nallıhan ilçe merkezinin taşra mahallelerinden Osmanköy mahallesine yarın enerji verilemeyecek.
Kesitiye lişkin Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"26 Eylül 2021 Pazar günü ilçenin Osmanköy mahallesine; arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve 'Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması' dolaysıyla 09.30-17.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek."
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