Nallıhan'da planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Nallıhan ilçe merkezinin taşra mahallelerinden Osmanköy mahallesine yarın enerji verilemeyecek.

Kesitiye lişkin Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"26 Eylül 2021 Pazar günü ilçenin Osmanköy mahallesine; arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve 'Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması' dolaysıyla 09.30-17.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek."