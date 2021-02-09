Nallıhan'da pazaryerinin yapımı sürüyor

Nallıhan ilçesinde pazaryerinin yapımı devam ediyor.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yaptığı açıklamada, kırsal mahallelere yatırım yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

Çayırhan Mahallesi'ne modern bir pazaryeri kazandırılması için çalıştıklarını ifade eden Selvi, pazaryerinin 6 bin 500 metrekarelik alanı kapladığını kaydetti.

Selvi, kısa sürede pazaryerini bitirerek halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak