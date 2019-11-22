Nallıhan'da "Oyun Terapisi Eğitimi" tamamlandı
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Nallıhan'da "Oyun Terapisi Eğitimi" tamamlandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen "Oyun Terapisi Eğitimi" sona erdi.

22.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:30
Nallıhan'da

'nın ilçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen "Oyun Terapisi Eğitimi" sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Nallıhan Öğretmenevi'nde 4 gün süren eğitimin bitiminde yaptığı konuşmada, çalışmanın gayet verimli geçtiğini söyledi.

Eğitime katılanlara sertifikaları dağıtıldı.

Kaynak: AA
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