Nallıhan'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden engellendi

Nallıhan'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden engellendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

20.09.2019 12:59
Nallıhan'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden engellendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Nallıhan'ın Yüzüncüyıl Mahallesi Hoşebe Caddesi'nde otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerken gelen itfaiye ekipleri yangını ağaçlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile tamamen söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA
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