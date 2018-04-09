Nallıhan'da Okuma Yazma Kursları Açıldı

Nallıhan ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında kurslar açıldı.

Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, okuryazarlık seferberliği kapsamında İlçe Halk Eğitimi Merkezinde açılan okuma yazma kurslarını ziyaret etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şazimet Ergül, ilçe genelinde 8 ayrı noktada okuma yazma kursu açtıklarını söyledi.

Kaymakam Kahraman, okuryazarlık kursuna katılan kursiyerlere başarı dileklerinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Benlice de ilçe genelinde okuma yazma bilmeyenleri tespit ettiklerini ve bu kişilere okuma yazma öğretmenin gayreti içinde olacaklarını kaydetti.