Nallıhan'da "Okulum Temiz Belgesi" alan okul sayısı 19'a ulaştı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Okulum Temiz Belgesi" alan okul sayısı 19'a yükseldi.

Çayırhan Mahallesi'nde bulunan Şükran Kora Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Okulum Temiz Belgesi" aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, bu kapsamda okulu ziyaret ederek okul müdürü Metin Mutlu ve öğretmenlere teşekkür etti.

Benlice, ilçede "Okulum Temiz Belgesi" almayan okul kalmadığını belirtti.

Okul müdürü Mutlu da okullarında temizliğe önem verdiklerini, dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak