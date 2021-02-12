Nallıhan'da "Okulum Temiz Belgesi" alan okul sayısı 19'a ulaştı
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Nallıhan'da "Okulum Temiz Belgesi" alan okul sayısı 19'a ulaştı

12.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:40
Nallıhan'da

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Okulum Temiz Belgesi" alan okul sayısı 19'a yükseldi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Okulum Temiz Belgesi" alan okul sayısı 19'a yükseldi.

Çayırhan Mahallesi'nde bulunan Şükran Kora Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Okulum Temiz Belgesi" aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, bu kapsamda okulu ziyaret ederek okul müdürü Metin Mutlu ve öğretmenlere teşekkür etti.

Benlice, ilçede "Okulum Temiz Belgesi" almayan okul kalmadığını belirtti.

Okul müdürü Mutlu da okullarında temizliğe önem verdiklerini, dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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