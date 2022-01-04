Nallıhan'da öğrencilere güvenli internet semineri verildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir grup öğrenciye "Güvenli İnternet ve Güvenli Sosyal Medya" konulu seminer verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen seminer, Tuğrul Bey İlkokulu ve Ortaokulu'nda sunuldu. Emniyet uzman eğitici personeli tarafından 200 öğrenciye bilgiler aktarıldı.

Çocukların ve gençlerin internet ve sosyal medya ortamında suç ve suçlulardan uzak tutularak daha güvenli bir sanal ortamda bilgiye ulaşmalarını amaçlayan seminerde, öğrencilere bu tür ortamlarda güvenli kullanıcının nasıl olabileceği hususları anlatıldı.

AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

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