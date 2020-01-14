Nallıhan'da öğrenciler ilçe tanıtımına katkıda bulunacak
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Nallıhan'da öğrenciler ilçe tanıtımına katkıda bulunacak

Nallıhan Bilal Güngör Fen Lisesi öğrencilerince, ilçedeki doğal ve tarihi güzellikleri tanıtmak için hazırlanan "Doğa İçin El Ele" projesi hayata geçirildi.

14.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:56
Nallıhan'da öğrenciler ilçe tanıtımına katkıda bulunacak

Bilal Güngör Fen Lisesi öğrencilerince, ilçedeki doğal ve tarihi güzellikleri tanıtmak için hazırlanan "Doğa İçin El Ele" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamıda öğrenciler, ilçedeki doğal güzelliklerinden Kız Tepesi Tabiat Parkı ile 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cennetinin tanıtımını yapacak.

Ziyaretçilere bölgenin tanıtımını yapacak öğrenciler, rehberlik hizmeti de sunacak.

Kaynak: AA
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