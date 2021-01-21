Nallıhan'da offroad sporcuları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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Nallıhan'da offroad sporcuları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

21.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:52
Nallıhan'da offroad sporcuları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde offroad sporcuları, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde offroad sporcuları, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Sporculardan Hamza Albayrak, ilçenin yüksek kesimlerinde karın 35 santimetreyi bulduğunu belirtti.

Hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını aktaran Albayarak, benzeri etkinlikleri sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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