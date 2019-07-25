Nallıhan'da ödüllü atış yarışması düzenlenecek

Nallıhan'da Avcılar ve Atıcılar Kulübünce ödüllü atış müsabakası düzenlenecek.

Nallıhan Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Ünal Dere, yaptığı açıklamada, Nallıhan Belediyesince yaptırılan atış poligonunun açılışı nedeniyle kulüp tarafından ödüllü atış yarışması düzenlendiği söyledi.

Düzenlenen yarışmanın ilçe belediyesinin katkısıyla düzenlendiğini dile getiren Dere, "Yarışmamız iki kategoride düzenlenecek. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA