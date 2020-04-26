Nallıhan'da maske ve kolonya dağıtımı tamamlandı Nallıhan Kaymakamlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderilen kolonya ve maskeler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun bu kişilerin evlerine ulaştırıldığını bildirdi.

Nallıhan Kaymakamlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderilen kolonya ve maskeler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun bu kişilerin evlerine ulaştırıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından mahalle mahalle, sokak sokak gezilerek 5 bin 380 kişiye maske, kolonya ve mektupların teslim edildiği duyuruldu.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının vatandaşın hizmetinde olduğu vurgulanan açıklamada, istek ve taleplerin hızlı bir şekilde yerine getirildiğini, alınması gereken malzemeler, maaşlar ve ilaçlarının evlere ulaştırıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA