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Nallıhan'da marketlerde denetim yapıldı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Nallıhan'da marketlerde denetim yapıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde marketlerde denetim yapıldı.

NALLIHAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde marketlerde denetim yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Akdemir'in de katıldığı marketlere yönelik denetimlerde zabıta ekipleri fiyat ve etiket kontrolü yaptı, stokçuluk yapılıp yapılmadığını inceledi.

Denetimde ürünlerin raf ve kasa fiyatı da karşılaştırıldı.

Akdemir, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirterek, denetimlerin süreceğini söyledi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Nallıhan, Zabıta, Ankara, Güncel, Haberler

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