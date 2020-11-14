Nallıhan'da lavanta üretimine belediyeden destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nallıhan'da lavanta üretimine belediyeden destek

14.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:32
Nallıhan'da lavanta üretimine belediyeden destek

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara lavanta fidesi dağıtıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara lavanta fidesi dağıtıldı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi'nin de katılımlarıyla düzenlenen programda, çiftçilere lavanta fidesi verildi.

Öntaş, yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri projelerle, tarımda çeşitliliği ve alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik ettiklerini belirtti.

Bu yıl da 18 çiftçiye, 115 bin adet lavanta fidesi dağıttıklarını vurgulayan Öntaş, "Bunu giderek artıracağız. Çünkü lavanta ilçede çiftçimiz tarafından çok ilgi gördü. Lavanta kozmetik sanayisinde kullanılırken, bir de yağı çıkarılıyor. Talep oldukça, vatandaşa lavanta fidesi dağıtımında bulunacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da dar gelirlilerin meyvesi belediyeden
Şanlıurfa'da dar gelirlilerin meyvesi belediyeden
Battalgazi'de belediyeden süs bitkisi üretimi
Battalgazi'de belediyeden süs bitkisi üretimi
HDP'li belediyeden bir kısım medyaya 5 ayda 209 bin lira
HDP'li belediyeden bir kısım medyaya 5 ayda 209 bin lira
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Lütfi Elvan Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Emrah İdil Fırat Cem Yılmaz Hazar Ergüçlü
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Deniz Türüç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Medya Kasım Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nallıhan'da lavanta üretimine belediyeden destek - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 16:32:44. #1.14#
title