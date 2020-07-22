Nallıhan'da Kurban Bayramı hazırlıkları Nallıhan'da canlı hayvan pazarının Kurban Bayramına kadar açık olacağı bildirildi.

Nallıhan'da canlı hayvan pazarının Kurban Bayramına kadar açık olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların ve hayvan üreticilerinin sağlıklı bir ortamda kurban alışverişi yapabilmeleri için Kovid-19 salgınına karşı tüm sağlık önlemlerinin alındığı belirtilerek, araç ve el dezenfektan ünitelerinin hazır halde bulunduğu, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edilmesini gerektiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmail Öntaş, şunları kaydetti:

"Hayvan pazarımız çok modern bir yer. Göynük, Seben, Mudurnu ilçelerinden de alışveriş yapmak üzere gelen vatandaşlarımız var. Veteriner hekimler, pazara getirilen hayvanlarda denetimlerini aksatmadan yerine getiriyor. Hayvanların menşei belgesi, nereden geldikleri, sevk irsaliyesi ve küpe numaraları özellikle kontrol ediliyor."

Kaynak: AA