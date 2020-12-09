Nallıhan'da köy konakları yapılıyor
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Nallıhan'da köy konakları yapılıyor

09.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:13
Nallıhan'da köy konakları yapılıyor

Nallıhan Belediyesi köy konakları yaptırıyor.

Nallıhan Belediyesi köy konakları yaptırıyor.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yaptığı açıklamada, Uzunöz Köyü Oklavlar Mahallesi'ne köy konağı yaptırdığını ve kısa sürede hizmete açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Belediyenin çok sayıda mahalleye, köylünün ortak kullanımına sunmak üzere fırınlar, köy konağı ve çeşme inşa ederek mahalle sakinlerinin hizmetine sunduğunu belirten Selvi, "Belediye olarak mahalle sakinlerinin ve mahalle muhtarlarının isteklerine cevap veriyoruz. Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Uzunöz köyü Oklavlar Mahallesi'ne, burası Ankara Milletvekilimiz Sayın Nevzat Ceylan'ın da köyüdür, kısa sürede köy konağını yaparak hizmete sunacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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