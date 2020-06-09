Nallıhan'da konteyner yan yattı Ankara'nın Nallıhan ilçesinde konteyner taşıyan kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, konteyner yola devrildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde konteyner taşıyan kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, konteyner yola devrildi.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan-Ankara karayolu Solta Boğazı'nda konteyner taşıyan bir kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyona bağlı konteyner ise yola devrildi. Kaza sırasında yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA