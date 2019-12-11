Nallıhan'da kitap fuarı düzenlenecek
Nallıhan ilçesinde Kitap Fuarı düzenlenecek.
Nallıhan ilçesinde Kitap Fuarı düzenlenecek.
Ayhan Sümer Kültür merkezinde Nallıhan Belediyesi ve Türk Eğitim-Sen Nallıhan Şube Temsilciliği tarafından düzenlenecek fuarda yazarlar kitaplarını imzalayacak.
Fuarın 2. günü eğitimci yazarlardan Nehir Yazar ve Zübeyir Yiğit, okurları için kitaplarını imzalayacak.
Türk Eğitim-Sen Nallıhan Temsilcisi Hüsnü Oran, "Bundan sonraki süreçte kültür etkinlikler kapsamında okurları yazarla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.