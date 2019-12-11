Nallıhan'da kitap fuarı düzenlenecek
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Nallıhan'da kitap fuarı düzenlenecek

Nallıhan ilçesinde Kitap Fuarı düzenlenecek.

11.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:02
Nallıhan'da kitap fuarı düzenlenecek

ilçesinde Kitap Fuarı düzenlenecek.

Ayhan Sümer Kültür merkezinde Nallıhan Belediyesi ve Türk Eğitim-Sen Nallıhan Şube Temsilciliği tarafından düzenlenecek fuarda yazarlar kitaplarını imzalayacak.

Fuarın 2. günü eğitimci yazarlardan Nehir Yazar ve Zübeyir Yiğit, okurları için kitaplarını imzalayacak.

Türk Eğitim-Sen Nallıhan Temsilcisi Hüsnü Oran, "Bundan sonraki süreçte kültür etkinlikler kapsamında okurları yazarla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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