Nallıhan'da kişi başına düşen yeşil alan oranı 10 metrekareye çıktı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediyenin yaptığı çalışmalarla park ve bahçe sayısı artarken kişi başına düşen yeşil alan oranının da 10 metrekareye çıktığı belirtildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediyenin yaptığı çalışmalarla park ve bahçe sayısı artarken kişi başına düşen yeşil alan oranının da 10 metrekareye çıktığı belirtildi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, belediye başkan yardımcısı Serhat Selvi ile birlikte 100. Yıl Mahallesi Karagöbet mevkisinde yapımı süren 8 dönüm alan üzerine kurulan park alanında incelemelerde bulundu.

İnşaatları süren 3 parkın tamamlanacağını ve halkın hizmetine sunulacağını belirten Öntaş, "3 yeni parkımız yapılıyor. İlçe genelinde yeşil alan miktarını kişi başına 10 metrekareye çıkardık ve çıkarmaya da devam ediyoruz. Vatandaşların bundan böyle gönül rahatlığı ile gidip oturabilecekleri parklar olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak