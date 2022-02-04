Nallıhan'da kış lastiği denetimi yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik birimi ekiplerince zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

Günde yaklaşık 2500 tır ve kamyonun geçtiği ilçe devlet yolu üzerinde, araçlar durdurularak kış lastiklerinin uygunluğu denetlendi. Lastik derinliği yasal limitin altında olan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde, trafik birimi polislerince gerçekleştirilen uygulama ile ilgili edinilen bilgiye göre kış lastiği denetimindeki amacın, hava sıcaklıklarının düşük olduğu bu dönemlerde sürücülerin kış lastiği tedbirlerine riayet etmelerini sağlamak ve böylece oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek olduğunu bildirdi. Trafik polisleri, kış lastiği kurallarına uygun davranan sürücülere teşekkür etti. - ANKARA