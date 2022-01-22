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Nallıhan'da KGYS ile trafik denetimi yapıldı

Nallıhan'da KGYS ile trafik denetimi yapıldı
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Araç sürücülerinin yanı sıra trafik kurallarını ihlal eden yayaları da KGYS ile tespit ederek ceza kesen trafik ekipleri, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanılmaması ve yaya önceliği gibi ihlallerden dolayı 25 kişiye idari yaptırım uyguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri emniyet kemerleri takmaları, motosikletlileri de kask kullanmaları konusunda uyardı.

AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Nallıhan, Güncel, Haber

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