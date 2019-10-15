Nallıhan'da kermes açıldı

Nallıhan'da kermes açıldı

Nallıhan'da, Tapduk Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yararına kermes düzenlendi.

15.10.2019 17:06
Nallıhan'da kermes açıldı

Nallıhan'da, Tapduk Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yararına kermes düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kermesin açılışı, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Dernek Başkanı Ali Tener ve katılımcılar tarafından kurdele kesilerek yapıldı.

Dernek Başkanı Taner, kermesten elde edilen gelirin tamamının öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi.

Kermes, 18 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA
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