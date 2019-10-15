Nallıhan'da kermes açıldı
Nallıhan'da, Tapduk Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yararına kermes düzenlendi.
Nallıhan'da, Tapduk Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yararına kermes düzenlendi.
Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kermesin açılışı, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Dernek Başkanı Ali Tener ve katılımcılar tarafından kurdele kesilerek yapıldı.
Dernek Başkanı Taner, kermesten elde edilen gelirin tamamının öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi.
Kermes, 18 Ekim'e kadar açık kalacak.