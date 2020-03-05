Nallıhan'da kaybolan kadın 19 gündür bulunamadı

05.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:00

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 16 Şubat Pazar günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Fatma Uykun'u arama çalışmaları 19 gündür sürüyor.



Ankara'nın Nallıhan ilçesi Eymir Mahallesinde gerçekleşen olayda, Fatma Uykun (61), 16 Şubat 2020 Pazar günü 16.00 sıralarında evinden çıktı. Uygun, eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri, AKUT ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla drone ve özel eğitimli köpekler ile geniş çaplı bir arama gerçekleştirildi. Aradan geçen 8 günün ardından çeşitli gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katılmasıyla aramalara devam edildi.



19 gün geçmesine rağmen halen haber alınamayan Fatma Uykun'u arama çalışmalarına Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri de katıldı. Eymir Mahallesindeki su kuyularında ve gölette arama çalışmaları yapıldı. Olayla ilgili araştırma halen devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA