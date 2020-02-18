Nallıhan'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor
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Nallıhan'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

18.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:18
Nallıhan'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

'nın ilçesinde iki gündür kendisinden alınamayan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

Eymür Mahallesi'nde ikamet eden 61 yaşındaki Fatma Uykun'un ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.

Mahalle ve çevresinde jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına Uykun'a ait herhangi bir ize rastlanamadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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