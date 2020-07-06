Nallıhan'da kapıya sıkışan köpeğe itfaiye seferberliği Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir kapının parmaklığına sıkışan köpek yoğun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir kapının parmaklığına sıkışan köpek yoğun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Nallıhan'ın Fatih mahallesinde bir kapının parmaklığına köpek sıkıştı. Köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibinin olay yerine gelmesi ile yoğun uğraşlar sonucu köpek sıkıştığı yerden çıkartıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA