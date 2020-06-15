Nallıhan'da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
15.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:07
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Keskin idaresindeki 06 GA 5083 plakalı kamyonet, Softa Boğazı mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücü Keskin ile yanında bulunan Kayahan Özmen yaralandı.
Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA