Nallıhan'da kadın istihdamının arttırılması için mesleki kurslar düzenlenecek

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kadın istihdamının arttırılması için İŞKUR destekli kurs açılacağı bildirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kadın istihdamının arttırılması için İŞKUR destekli kurs açılacağı bildirildi.

Nallıhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çayırhan Mahallesi'nde kadınların meslek öğrenip istihdamının sağlanması için Çini, Satın Alma, Dokuma, Amigurumi ve Muhasebece Yardımcılığı kursları açılacak.

Kursiyerlere kurs süresince günlük 35 lira ücret ödenecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Akdemir, eski beldelerden Çayırhan Mahallesi'ni hiç ihmal etmediklerini, mahallede farklı alanlarda da çalışmaların sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak