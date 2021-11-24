Nallıhan'da işçi taşıyan bir otobüs şarampole uçtu - Haberler
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Nallıhan'da işçi taşıyan bir otobüs şarampole uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nallıhan'da işçi taşıyan bir otobüs şarampole uçtu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Ankara karayolunda işçi taşıyan bir otobüs kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Ankara karayolunda İşçi taşıyan bir otobüs kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan 06 C 1624 plakalı otobüs Nallıhan'a gelirken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada işçilerin de içinde bulunduğu otobüste şans eseri yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Nallıhan'da işçi taşıyan bir otobüs şarampole uçtu

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