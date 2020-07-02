Nallıhan'da ipek böceği kozasında hasat başladı
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Nallıhan'da ipek böceği kozasında hasat başladı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ipek böceği kozasının hasadına başlandı.

Nallıhan'da ipek böceği kozasında hasat başladı
02.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:19

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ipek böceği kozasının hasadına başlandı.

İpek böceğinin ham maddesi olan kurtçukların teslim edilmesinin ardından çiftçiler bunları dut yaprağı ile besliyor. İpek böcekçiliğinde 40 gün sonra koza tamamlanmış oluyor.

İlçenin 12 köyünde 104 çiftçi ipek böceği üretimi yapıyor. İlçede bu yıl rekoltenin 7 bin tona ulaşması bekleniyor.

Kooperatiflerin alımları ise 15 Temmuz'a kadar devam edecek.

Sarıyar Mahallesi'nde ipek böcekçiliği yapan Ahmet Arıkan, AA muhabirine, böceklere dut yaprağını önce doğrayarak, daha sonra da dal halinde verdiklerini söyledi.

İpek böceğinin dut yaprağından başka bir şey yemediğine işaret eden Arıkan, "Nemli yaprak veremeyiz, çünkü verdiğimizde hastalanır. Ortamı çok sıcak ve çok soğuk olmayacak, ılıman bir ortam olacak. Böceğin 40 gün içinde 4 sefer uykusu var. Son uykusundan kalktığı zaman 10 gün hiç durmadan yer ve kendini kapatıp koza haline gelir." dedi.

Kozaları kilogramını 75 liradan kooperatife verdiklerini belirten Arıkan, "Böceğe bu süreçte gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi ailece koza topluyoruz. Biz köylerde bunu küçük ölçekli yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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