Nallıhan'da iki katlı ahşap ev yandı
03.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:04
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Epçeler Mahallesi'nde Abdi Gezer'e ait evde çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı.
Nallıhan İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesine karşın ev kısa sürede yandı.
Gezer ailesi, geceyi komşularının evinde geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak