Nallıhan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları sürüyor Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılıyor.

Ankara Valiliğince Nallıhan Kaymakamlığına gönderilen 1820 gıda kolisi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince evlere teslim ediliyor.

Vakıf Müdürü İbrahim Elagöz, tüm birimlerin bu zorlu süreçte vatandaşlara destek olmaya devam ettiğini belirterek, "Sosyal devlet ilkesi gereği gıda kolilerimizi dağıttık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA