Nallıhan'da ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında yemek yardımı yapılacak
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Nallıhan'da ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında yemek yardımı yapılacak

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Nallıhan'da ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında yemek yardımı yapılacak

Nallıhan Belediyesi kurduğu AŞ evi sayesinde Ramazan ayı boyunca 850 aileye yemek ulaştıracak.

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Nallıhan Belediyesi kurduğu AŞ evi sayesinde Ramazan ayı boyunca 850 aileye yemek ulaştıracak.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada, gelenek ve göreneklerin coşkuyla yaşandığı Nallıhan ilçesinde bu yıl fftar çadırı kuramadıklarını söyledi.

Her yıl Ramazan ayında vatandaşları Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında bir araya getirdiklerini belirten Öntaş, "Bu Ramazan ayında ne yazık ki pandemi nedeniyle iftar sofralarında buluşamayacağız. Yine de birlik ve beraberlik içinde kardeşlik ve paylaşım duygularıyla Ramazan ayı boyunca hemşerilerimizin sofralarına, belediye olarak her akşam sıcak yemek servisi yapacağız." dedi.

Öntaş, Ramazan'nın ilk iftar yemeği öncesinde "Hep birlikte ekmeğimizi, hoşgörümüzü ve ekmeğimizi paylaşalım" diyerek, kendi elleriyle ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalarak sıcak pideleri teslim etti ve "iyi iftarlar" diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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